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28.12.2018 19:19
Рубрика: В мире

СМИ: Американская военная база в Сеуле страдает от нашествия кошек

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Перенос крупнейшей американской военной базы США в Южной Корее из Сеула в другое место привел к тому, что на прежние объекты, которые до сих пор принадлежат военным США, подверглись вторжению кошек. Об этом сообщило издание минобороны США Stars and Stripes, высказав предположение, что прежние хозяева просто бросили своих питомцев, которые не хотя покидать насиженные места.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Напомним, что долгое время в одном из центральных районов Сеула в административном округе Ёнсан была военная база США, где находилось в том числе и командование контингентом. Относительно недавно базу перевели на юг в Пхентхэк, что в 70 км от Сеула. На новую базу Camp Humphreys было переведено и подавляющее большинство военных, но до сих пор часть объектов находится под контролем американцев.

Вот там, на части базы Ёнсан началось вторжение кошек, которых в Корее в целом недолюбливают, предпочитая держать дома собак. По мнению нынешнего начальника базы Ёнсан командующего сержант-майора Дональда Робертсона, все дело в несознательности прежних обитателей базы. "Люди просто бросили своих любимцев… Мы все больше и больше сокращаем свое присутствие в Ёнсане, уходим в Пхентхэк, а потому руководству необходимо гарантировать, чтобы люди уезжали вместе с животными, которые у них жили. Иначе возникает проблема, с которой мы уже столкнулись", - цитирует военного газета.

В настоящий момент в Ёнсане насчитывается в общей сложности около 70 брошенных кошек, а специалисты предупреждают, что весной их станет в разы больше.

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На базе Ёнсан уже создан инициативный комитет, куда вошли жены военнослужащих США. Женщины пытаются как-то решить проблему, уже договорились о том, чтобы нанять корейских ветеринаров для стерилизации кошек. Однако все сейчас уперлось в то бюрократию: корейских врачей не хотят пускать на ранее режимный объект США.

Руководство базы уже пыталось взять котов "измором”, призывая сердобольных жителей объекта не кормить животных, но эффект оказался нулевым. Их все равно кормят, а военных теперь еще обвиняют и в жесткости. В итоге проблема дошла до более высокого руководства, которое пообещало ей заняться. Если не принять меры, можно ожидать, что с наступлением весны котов станет в разы больше.

В мире Восточная Азия Южная Корея В мире США
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