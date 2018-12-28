Саммит лидеров "астанинской тройки" пройдет в РФ в начале января

Лидеры стран-участниц "астанинского процесса", выступающих гарантами политического урегулирования конфликта в Сирии, соберутся после Нового года. Их встреча на этот раз пройдет в России. Об этом рассказал замминистра иностранных дел, спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

По словам дипломата, которого цитирует РИА Новости, сейчас очередь РФ принимать саммит "тройки". Его точная дата, намеченная на начало января 2019 года, пока не объявлена. Ожидается, что президенты России, Турции и Ирана, которые 7 сентября собирались в Тегеране, продолжат диалог по Сирии.

Напомним, что в первой половине декабря глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Женеву, где провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом и шефом турецкой дипломатии Мевлютом Чавушоглу. Как писала "РГ", они представили спецпосланнику генсека ООН Стаффану де Мистуре согласованный список из 150 деятелей, которые войдут в конституционный комитет САР. А первое заседание сирийского конституционного совета также ожидается в следующем месяце.