Стали известны номинанты на премию "Золотой орел" 2018 года

На днях Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила номинантов 2018 года Национальной Премии в области кинематографии "Золотой Орел". На соискание премии рассматривались российские кинофильмы, впервые показанные в интервале с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года и ряд фильмов предшествующего года; телефильмы и сериалы, выходившие с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2018 года; зарубежные фильмы, выпущенные в отечественный прокат с 1 ноября 2017 года по 31 октября 2018 года.

Главной наградой церемонии с 2016 года является выполненная из позолоченного серебра фигура орла на основании из редкого вида итальянского мрамора. На основании расположен дополненный бриллиантом золотой логотип ювелирной компании Mercury - партнёра "Золотого Орла" и создателя призовой статуэтки. Церемония награждения, на которой огласят победителей, пройдет 25 января 2019 года.