В Чехии задержали налетчика на банк и освободили заложников

Все восемь заложников освобождены, а захвативший их налетчик задержан. Таковы итоги полицейской операции, которую провели вечером в пятницу, 28 декабря, в чешском городе Пршибрам.

"Около 14:30 мы получили сообщение о вооруженном человеке в банке Unicredit на площади Масарика", - приводит слова пресс-секретаря полиции Моники Шиндл телеканал CT24.

Она уточнила, что речь не шла о грабеже - по предварительной информации, у мужчины были претензии по поводу своего кредита и для привлечения внимания к своей проблеме он не придумал ничего лучше, чем захватить девять человек. Позже одного он отпустил. В итоге в заложниках оставались шесть клиентов банка и два сотрудника.

Переговоры с налетчиком, вооруженным короткоствольным огнестрельным оружием, продолжались три часа и закончились спецоперацией, успешно проведенной СОБРом. По словам пресс-секретаря полиции, личность налетчика установлена, это мужчина 1990 года рождения.