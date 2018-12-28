В ночь на 1 января в Париже у Триумфальной арки пройдет световое шоу

Несмотря на обозначенные в социальных сетях призывы "желтых жилетов" провести 31 декабря новые акции протеста, мэрия Парижа планирует организовать праздничные мероприятия на Елисейских полях. Об этом заявила мэр Анн Идальго.

В коммюнике, опубликованном на сайте столичного муниципалитета, речь идет о световом и пиротехническом шоу, которое состоится на площади Звезды - Шарль де Голль у Триумфальной арки.

Центральными темами представления станут две связанные между собой годовщины. Это 230 лет принятой по итогам Великой французской революции 1789 года Декларации прав человека и гражданина и 70 лет Всеобщей декларации прав человека (резолюция Генассамблеи ООН от10 декабря 1948 года).

Предполагается, что на арку будут проецироваться лазерные картины, рассказывающие о значении этих документов как для Франции, так и для всего человечества. Ровно в полночь 31 декабря небо над французской столицей расцветит праздничный салют.

По давно сложившейся традиции многие сотни тысяч парижан, жителей его предместий и туристов собираются на главной авеню Парижа с тем, чтобы отметить Новый год. Несколько групп "желтых жилетов" предложили к ним присоединиться с тем, чтобы, как подчеркивается в ряде постов в Facebook , "в мирном и праздничном духе" еще раз заявить о своих требованиях. Эту инициативу поддержали несколько тысяч человек.

Однако пока трудно сказать, сколько "желтых жилетов" в действительности решатся на поездку в Париж, где, как было заявлено в Министерстве внутренних дел, будут усилены меры безопасности.