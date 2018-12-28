В Швеции начали вживлять подкожные микрочипы для оплаты покупок

Поистине футуристический социальный эксперимент стартовал в Швеции.

Жители скандинавского королевства начали практику вживления микрочипов под кожу, с помощью которых можно оплачивать покупки и поездки на транспорте вместо кредиток, проездных билетов и даже пластиковых пропусков на работу, которых так много, что они уже не помещаются в кошельки граждан.

Как пишет Euronews, такими имплантами обзавелись уже 4 тысячи шведов. Вживляют их с помощью шприца в кисть руки выше большого пальца. Ее нужно прикладывать по аналогии с системой pay-pass. Разработчики уверяют, что чипы защищены от взлома. Шведские железные дороги уже предоставляют клиентам возможность расплачиваться ими за билеты. Вместе с тем противники системы выдвигают и чисто медицинские аргументы - о том, что вживление инородного тела может спровоцировать инфекцию или даже отторжение в организме. А под статьей уже появились комментарии в духе черного юмора - мол, теперь в Швеции появятся охотники за пальчиками.