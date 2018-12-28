Вышел русский трейлер норвежского блокбастера "Разлом"

Индустриальный покой против необузданной природы - в трейлере "Разлома" (Skjelvet).

Вышел дублированный трейлер норвежского фильма-катастрофы, ранее известного как "Землетрясение". Напомним, он является сиквелом эпичной адреналиновой драмы о природном бедствии "Волна" 2015 года режиссера Роара Утхауга.

Сиквелом, впрочем, занимался другой режиссер - Йон Андреас Андерсен, т.к. Утхауг был занят съемками вышеупомянутой экранизации знаменитой игры. В то же время обещается, что лента будет следовать духу и атмосфере предыдущей ленты.

Синопсис звучит следующим образом:

"В 1904 году норвежская столица пострадала от землетрясения силой 5,4 балла по шкале Рихтера. Стихия привела к разрушениям в городе, но ни один человек не пострадал. В настоящее время геологические исследования показывают, что в Осло почти еженедельно происходят слабые подземные толчки, которые могут служить предвестниками ещё более сильного землетрясения."

Цифровой релиз в РФ состоится 3 января.