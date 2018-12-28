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Вышел трейлер четвертого сезона безумного сериала "Энджи Трайбека"

Новости
    28.12.2018, 11:30
Текст:   Генри Достоевский
Фото: youtube.com/ TBS Фото: youtube.com/ TBS
Фото: youtube.com/ TBS

Усатые женщины, двуполое лицо и летающая голова - в трейлере четвертого сезона "Энджи Трайбеки".

Фото: kinopoisk.ru
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Несмотря на то, что с момента выхода третьего сезона одного из лучших комедийно-абсурдных детективов последнего времени прошло больше полутора лет, детище Стива и Нэнси Карелл о гениальной собаке и трех линчевских детективах по-прежнему живо и готово порадовать в ближайшее время своим появлением.

Четвертый сезон начнется спустя 20 лет после окончания третьего сезона, когда детектив Трайбека (Рашида Джонс) попала в тюрьму. Теперь она на свободе и готова сражаться со своей командой плечом к плечу со злом, в каком бы виде оно нb появилось. Или они так думают. Или нет.

В новом сезоне появятся Айла Фишер, Анжелика Хьюстон, Хизер Грэм, Роуз Бирн, Бобби Каннавале, Карл Райнер и Кэрол Бернетт.

Премьера 29 декабря.

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