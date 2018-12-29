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29.12.2018 11:58
Рубрика: Власть

132 тысячи человек призваны на срочную службу в ходе осеннего призыва

Текст: Иван Петров
В ходе заканчивающегося 31 декабря осеннего призыва в армию на воинскую службу заступили 132,5 тысяч новобранцев. Такие данные, как пишет в свежем номере газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда", привел начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Евгений Курсков/ТАСС
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По его словам, из числа призывников около 15 процентов новобранцев имеют высшее образование. Таким призывникам в настоящее время предоставляется право выбора - один год службы по призыву или два по контракту. "Около 300 новобранцев в ходе осеннего призыва были направлены на комплектование 16 научных рот, более 100 - в четыре научно-производственные роты. В спортивные роты в то же время направлены около 200 призывников из числа спортсменов - кандидатов в сборные России по олимпийским видам спорта. Также в призывной кампании участвовали около 500 воспитанников "Юнармии". Кроме того, были призваны около 130 человек, пребывающих в запасе", - рассказал генерал Бурдинский.

Фото: REUTERS
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Военачальник также сообщил об уменьшении числа граждан, не явившихся в военкоматы по повесткам. Осенью 2017 года таких было около 3 тысяч призывников, а сейчас около 1200.

Евгений Бурдинский отметил, что формально осенний призыв закончится 31 декабря (стартовал 1 октября - прим. "РГ"), но уже сейчас его можно назвать завершенным.

Напомним, накануне министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что военным удалось избавиться от такого понятия, как призывная кампания: "Сейчас это просто призыв. Никаких кампаний мы из этого больше не устраиваем", - отметил глава военного ведомства, добавив, что в настоящее время армия достигла оптимального уровня численности призывников.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Призыв в армию
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