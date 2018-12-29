ЦБ: В ноябре россияне активно скупали автомобили и телевизоры

Центробанк зафиксировал в ноябре уходящего года ускорение роста потребительского спроса и оборота розничной торговли. Об этом говорится в экономическом обзоре, размещенном на сайте регулятора.

При этом аналитики ЦБ отмечают, что население меньше склонно к сбережениям. Напротив, усилилась тенденция к росту кредитования физических лиц.

"Отчасти на повышение спроса могли повлиять ожидания предстоящего в начале 2019 года роста цен в связи с повышением ставки НДС. На этом фоне значительно активнее прошли распродажи во время ставшей традиционной "черной пятницы", объем которых существенно превысил результаты прошлого года", - говорится в сообщении ЦБ.

В целом в ноябре россияне активно покупали легковые автомобили и товары длительного пользования. Существенно ускорился рост продаж телевизоров.

Напомним, что с 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) вырастет с 18 до 20%.