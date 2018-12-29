Die Welt: Российский "Авангард" заставляет нервничать военных США

Влиятельная информационная немецкая газета Die Welt назвала комплекс "Авангард", испытания которого были проведены на этой неделе по поручению президента Владимира Путина, "новогодним подарком для россиян". При этом издание отмечает, что российская разработка заставляет нервничать американских военных.

Die Welt подчеркивает, что США теперь вынуждены "действовать под нажимом", пишет РИА Новости. В начале ноября Пентагон запустил программу по созданию комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm и объявил срочный тендер для предприятий оборонной промышленности. Они должны представить свои идеи, "как может выглядеть система ПВО для перехвата ракет с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в верхних слоях атмосферы".

Издание отмечает, что не скорость и маневренность новых ракет, а их неуловимость для американских радаров является наиболее серьезной угрозой. Особенно проблематичным представляется оборона тихоокеанского побережья. Die Welt публикует слова главного инженера Пентагона Майкла Гриффина, который утверждает, что есть не так много мест, где можно было бы разместить радиолокационные установки и "даже если вы какие-нибудь и найдете, то, скорее всего, они станут целями".

Напомним, 26 декабря Минобороны России провело тестовый запуск баллистической ракеты с гиперзвуковой боеголовкой "Авангард". Ракету запустили из Оренбургской области, боеголовка поразила заданную цель на камчатском полигоне Кура. Боевой блок способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз.

Главное преимущество гиперзвукового боевого блока - в его неуязвимости. Современные и перспективные средства противоракетной обороны не рассчитаны на перехват целей, летящих на таких скоростях. Это признали в Вашингтоне, отметив, что "никаких средств противодействия нет".

Первый полк комплексов с блоком "Авангард" заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии РВСН под Оренбургом в 2019 году.