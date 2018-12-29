Дороги Японии сковали многокилометровые пробки

Пробки, протяженность которых несколько десятков километров, образовались на основных дорожных магистралях Японии. Причиной стали предстоящие праздники. Жители Страны восходящего солнца возвращаются в свои родные города и деревни, чтобы повидать родственников.

Наиболее сложная ситуация сложилась на скоростном шоссе между городами Нагоя и Киото. Там длина затора составила 35 километров. Чуть поменьше пробки на выездах из Токио и в районе Осаки.

Не справляются с потоком людей и железнодорожники. Экспрессы "синкансэн" загружены на 120-150%. В аэропортах также наблюдается повышенный наплыв пассажиров, главным образом на внутренних маршрутах.

Ситуацию усугубляют снегопады. В ряде префектур за сутки высота снежного покрова может достигнуть одного метра.