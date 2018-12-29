30.12.2018 / 10:24
Как по заказу: интервью с директором модного Дома Raschini Сергеем Викулиным
Накануне Нового года можно, наконец, немного расслабить галстук и позволить себе некоторые стилистические послабления. Об особенностях современного делового дресс-кода, о том, какие маневры он допускает с цветом и фактурами, и кому, в первую очередь, адресован стиль Smart Casual, РГ-"Стиль жизни" расспросил директора модного Дома Raschini Сергея Викулина.
Сергей Викулин. Фото: Raschini
Сергей, деловой сегмент модного рынка так или иначе следует определенным правилам. Как быстро в нем происходят изменения?
Сергей Викулин: Изменения происходят, и достаточно существенные. Хотя со стороны они могут быть почти неразличимы. Попробуйте надеть костюм 15-летней давности, посмотрите на себя в зеркало и ответьте на вопрос, вы в нем себе нравитесь? Наверняка заметите: что-то не так. Предположу, что даже если костюм был сшит на заказ, и вы за эти годы совсем не изменились, его крой будет смотреться достаточно архаично.
Еле уловимые изменения, которые происходят каждый год - длина пиджака, форма лацкана, высота проймы, длина рукава, количество пуговиц и так далее, накопительным итогом дают очень интересную статистику. И по ней можно наглядно отследить тенденции классической мужской моды. Помножьте эти изменения на технологические инновации в тканях, новые актуальные оттенки и сочетания - вот вам и неиссякаемый драйвер для развития и поддержания интереса клиентов.
Фото: Raschini
Как вы маневрируете в рамках делового дресс-кода, чтобы снизить градус консервативности?
Сергей Викулин: В Raschini никогда не придерживались жёстких правил. Общепринятых - да, но жестких, как, например, принято у многих британских марок - нет. Наоборот, мы стремимся разбавить бизнес-образ яркими деталями. Пусть они будут совсем незначительными, но они всегда привлекут внимание. Это может быть яркая обработка петель, узор на галстуке, ювелирные анималистичные запонки, нагрудный платок, выполненный в богатой цветовой палитре.
Мы всегда помогаем клиентам подбирать гардероб в зависимости от ежедневных целей и задач. При спокойных и даже монохромных сочетаниях, которые придают образу сдержанность, мы можем сделать акцент на дуэте обуви и ремня из крокодиловой кожи. Или на цвете сорочки, которая всегда выгодно оттенит "скучный" деловой костюм. Не стоит забывать и про оригинальное сочетание костюма и трикотажа, который очень выручает в холодное время года, избавляя от многослойных комбинаций. К слову, мы уже четвертый год продвигаем трикотажные пиджаки, которые приобретают все большую популярность - они дают большую свободу движения и, соответственно, комфортны в носке. Что касается классических пиджаков, в них свобода движения достигается за счет рубашечного кроя, при котором полностью отсутствуют бортовка и клеевая - этой техникой в совершенстве владеют неаполитанские портные, вручную исполняющие все операции.
Мы всегда помогаем клиентам подбирать гардероб в зависимости от ежедневных целей и задач. При спокойных и даже монохромных сочетаниях, которые придают образу сдержанность, мы можем сделать акцент на дуэте обуви и ремня из крокодиловой кожи. Или на цвете сорочки, которая всегда выгодно оттенит "скучный" деловой костюм. Не стоит забывать и про оригинальное сочетание костюма и трикотажа, который очень выручает в холодное время года, избавляя от многослойных комбинаций. К слову, мы уже четвертый год продвигаем трикотажные пиджаки, которые приобретают все большую популярность - они дают большую свободу движения и, соответственно, комфортны в носке. Что касается классических пиджаков, в них свобода движения достигается за счет рубашечного кроя, при котором полностью отсутствуют бортовка и клеевая - этой техникой в совершенстве владеют неаполитанские портные, вручную исполняющие все операции.
Фото: Raschini
А какие наблюдаются послабления дресс-кода, если говорить о сорочках?
Сергей Викулин: Здесь также можно говорить о ряде трендов, позволяющих снижать градус корпоративного дресс-кода. Так, все большую популярность набирают джинсовые сорочки в сочетании с трикотажными галстуками. Сделанные из современных тканей, тонких, эластичных и, в то же время, с оптикой классического денима, они прекрасно дополняют консервативный образ. Также можно порекомендовать трикотажные сорочки из джерси, смесовых материалов: хлопка со льном, кашемира с шелком, мериносовой шерсти. Они отлично смотрятся в сочетании с трикотажными жилетами и кардиганами.
Многие сегодня пренебрегают жилетом, считая его необязательной частью повседневного дресс-кода
Сергей Викулин: И очень зря. Надевать пиджак непосредственно на рубашку не является признаком высокого стиля. Эффект расходящейся мятой сорочки с надорванной от напряжения пуговицей бывает заметен даже при наличии галстука. Между тем, такого разнообразия жилетов, какое предлагается сейчас - по фактуре и цветам, я не наблюдал никогда. Зимой я бы рекомендовал сочетать с пиджаком часто незаслуженно игнорируемый V-образный трикотаж. Но только обязательно с сорочкой - она лежит в основе любого классического образа.
Фото: Raschini
Как бы вы описали безупречный повседневный гардероб?
Сергей Викулин: Идеальный образец корпоративного стиля в исполнении Raschini - классические мужские и женские костюмы черного, бежевого, серого и темно-синего цветов. При этом либо на вороте пиджака, либо в качестве яркого акцента в подкладочной ткани, а также в обработке петель мы активно используем наш фирменный цвет бордо. Отдельное внимание всегда уделяем аксессуарам и ярким деталям: они способны придать индивидуальность даже самому консервативному образу. Это может быть стильный дуэт крокодиловых туфель и ремня, крокодиловый портфель, который подчеркнет статус, или изысканная женская сумка, например, из питона или сафьяновой кожи.
Финальный аккорд в создании бизнес-гардероба на каждый день - нагрудный платок. Цветовая палитра может быть самой широкой: от ярко-синего и небесно-голубого - до розового и даже оранжевого. Вообще, цвета и материалы - одно из наших конкурентных преимуществ: по вариативности цветовой гаммы, я считаю, мы не имеем равных. И еще одно преимущество Raschini - полная адаптация моделей под клиента. Как результат - выбирая между нами и одеждой fashion-гигантов, наши клиенты всегда отдадут предпочтение нам.
Фото: Raschini
Могли бы вы деталирзировать разницу между стилями Business Casual и Smart Casual?
Сергей Викулин: Если мы говорим о популярном нынче Smart Casual, то с моей точки зрения, он идеален для молодых офисных сотрудников, и только в редких случаях - для чиновников, банкиров и политической элиты. Данный вариант предполагает игру "классики" и трикотажа, возможность маневрировать с цветами и фактурой, опираясь на собственный стиль. То есть, можно смело сочетать трикотаж с блейзером или пиджаками нескучных тонов, экспериментировать с сорочками в широком диапазоне от клетки до полоски, играть с расцветками нагрудных платков и, наконец, находить альтернативы галстуку.
Что касается Business Casual, здесь возможна импровизация с базовым деловым гардеробом. В основе данного стиля лежит умение сочетать разные цвета и рисунки, подбирать подходящие к образу элементы. Но его главные игроки - костюм-двойка, сорочка, поло, галстук, повседневные брюки и даже темные джинсы. Если говорить о сорочках, будут уместны традиционный белый, голубой и в некоторых случаях светло-розовый цвета. Для брюк оптимальными цветовыми решениями будут темно-синий и песочный. Что касается костюма, здесь лучше не скупиться: идеальным вариантом будет, конечно, костюм от Raschini - из текущей коллекции или сшитый на заказ.
Фото: Raschini
По каким признакам вы сразу определяете идеально сидящий костюм? И в чем все-таки принципиальная разница между костюмом, сшитым на заказ, и купленном в бутике?
Сергей Викулин: Для нас, как для последователей школы "неаполитанского плеча", самый важный показатель - конечно, классический "треугольник": то есть, идеально сидящие плечи и пройма. Все остальное - уже следствия. Я имею в виду такие распространенные ошибки, как асимметрия в расположении пуговиц, длина пиджака и объем рукава, длина и ширина брюк. Наши клиенты могут в полной мере оценить достоинства сшитого на заказ костюма, но на пути к совершенству нам пришлось пройти огонь и воду: ведь фигура среднестатистического российского клиента разительно отличается от итальянской. У итальянцев более астеническое телосложение, менее выраженный мышечный тонус, так что, мы долго доводили конструкцию костюма "до ума", адаптируя ее под наш рынок. Сильно изменили переднюю пройму, опустили талию на брюках… То есть, решили целый комплекс проблем. Зато теперь мы невооруженным глазом отличаем костюм, сшитый на заказ от купленного в регулярной коллекции.
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