Накануне Нового года можно, наконец, немного расслабить галстук и позволить себе некоторые стилистические послабления. Об особенностях современного делового дресс-кода, о том, какие маневры он допускает с цветом и фактурами, и кому, в первую очередь, адресован стиль Smart Casual, РГ-"Стиль жизни" расспросил директора модного Дома Raschini Сергея Викулина.

Сергей Викулин. Фото: Raschini

Сергей, деловой сегмент модного рынка так или иначе следует определенным правилам. Как быстро в нем происходят изменения?

Сергей Викулин: Изменения происходят, и достаточно существенные. Хотя со стороны они могут быть почти неразличимы. Попробуйте надеть костюм 15-летней давности, посмотрите на себя в зеркало и ответьте на вопрос, вы в нем себе нравитесь? Наверняка заметите: что-то не так. Предположу, что даже если костюм был сшит на заказ, и вы за эти годы совсем не изменились, его крой будет смотреться достаточно архаично.

Еле уловимые изменения, которые происходят каждый год - длина пиджака, форма лацкана, высота проймы, длина рукава, количество пуговиц и так далее, накопительным итогом дают очень интересную статистику. И по ней можно наглядно отследить тенденции классической мужской моды. Помножьте эти изменения на технологические инновации в тканях, новые актуальные оттенки и сочетания - вот вам и неиссякаемый драйвер для развития и поддержания интереса клиентов.