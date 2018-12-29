Как и где российские политики встретят Новый год

Владимир Путин и Дмитрий Медведев отметят Новый 2019 год в кругу родных и близких. Валентина Матвиенко вместе с семьей займется приготовлением праздничного ужина. А председатель Госдумы Вячеслав Володин в этот раз встретит праздник не дома с семьей, как обычно, а в служебной командировке в Бразилию, где будет представлять Россию на инаугурации президента Жаира Болсонару.

Рабочий график президента расписан "до последних минут года", но сам Новый год Владимир Путин проведет в кругу родных и близких, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью каналу "Россия 1".

Для премьер-министра Дмитрия Медведева Новый год - традиционно семейный праздник. Встречать 2019 год он намерен с родными. А в праздники, если позволит время, как человек глубоко увлеченный горными лыжами, возможно, выйдет на сочинские спуски.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретит Новый год в Санкт-Петербурге в кругу семьи и сама займется приготовлением праздничного ужина.

"Этот год был для меня очень тяжелый в личном плане. Поэтому Новый год, конечно, в семье - с сыном, с внучкой, с невесткой. У нас в семье всегда была такая традиция, мы ее не нарушаем. Ну а потом либо друзья к нам приезжают, либо мы к друзьям едем", - рассказала она журналистам.

На Новый год самая высокопоставленная женщина России с удовольствием встает к плите и берется за готовку. "Это тоже традиция - когда мы вместе готовим новогодний ужин", - поделилась Валентина Матвиенко. Есть и традиционное блюдо, которое готовится каждый год. "Мы запекаем в духовке гуся, каждый раз я изучаю рецепты в интернете, каждый раз какую-то другую начинку делаем, чтобы чем-то удивить", - рассказала спикер Совфеда.

Кроме того, на столе у семьи Матвиенко в новогоднюю ночь студень, салат оливье и селедка под шубой. "Вот это все имеет место быть каждый год, это даже уже не обсуждается. Ну и что-то стараешься сделать новенькое, порадовать чем-то близких. Так что ничего необычного, все, как у всех", - сказала сенатор. А в первых числах января Валентина Матвиенко планирует несколько дней провести в Кисловодске.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин Новый год встретит не дома с семьей, как обычно, а в самолете. 1 января в столице Бразилии пройдет инаугурация избранного президента Жаира Болсонару, и глава нижней палаты российского парламента будет представлять на этом мероприятии Россию. Володин, а также другие члены делегации РФ вылетят из Москвы 31 декабря и смогут при желании отметить Новый год два раза - по московскому и бразильскому времени.

Улететь на Новый год из Москвы также собираются, в частности, глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин (он с семьей отправится в Сочи) и председатель комитета ГД по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов (отпразднует в Новосибирской области).

Подавляющее большинство депутатов собираются встречать Новый год дома, в кругу близких. В частности, это главы думских фракций - Сергей Неверов ("Единая Россия"), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов ("Справедливая Россия") и Владимир Жириновский (ЛДПР). Лидер ЛДПР рассказал, что перед тем, как отпраздновать дома, пойдет гулять в центр Москвы. Политик обещал, что сфотографируется со всеми желающими.

Кстати, у депутатов в очередной раз не было новогоднего корпоратива. Как рассказали в думском комитете по контролю и регламенту, парламентарии в последнюю предновогоднюю неделю выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить запланированные дела для своих избирателей.