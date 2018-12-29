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29 декабря 2018 г.

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28 декабря 2018 года № 51-РЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 28 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской Республики (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 9164394,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 8884394,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 9172749,9 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета в сумме 8355,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9839521,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 9559521,4 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 10467818,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - 10187818,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 9839521,40 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 10467818,1 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Установить, что в случае изменения в 2019 году состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Фонда или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда, а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов соответствующие изменения отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета Фонда за 2019 год на основании нормативного правового акта Министерства финансов Кабардино-Балкарской Республики.

Статья 3. Бюджетные ассигнования Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год и порядок его расходования

1. Установить на 2019 год предельный годовой размер средств нормированного страхового запаса Фонда в сумме 711134,13 тыс. рублей.

2. Нормированный страховой запас Фонда предназначен для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского страхования и используется на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в составе Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам в Кабардино-Балкарской Республике медицинской помощи на 2019 год;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами Кабардино-Балкарской Республики, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

3. В случае превышения установленного в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" для страховой медицинской организации объема средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и возрасту Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации недостающих на оплату медицинской помощи средств из нормированного страхового запаса. Средства, предоставляемые из нормированного страхового запаса, направляются страховой медицинской организацией исключительно на оплату медицинской помощи застрахованным лицам по территориальной программе обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджета Фонда

Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на выполнение обязательств по реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2019 год согласно приложению № 5 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2019 году

1. Установить, что средства бюджета Фонда, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты из федерального бюджета, использованные медицинскими организациями Кабардино-Балкарской Республики не по целевому назначению в предыдущие годы, подлежат возврату в бюджет Фонда с последующим перечислением в соответствующие бюджеты.

2. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда:

1) получение уведомлений по изменениям объемов субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, получаемых в 2019 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

2) перераспределение в 2019 году бюджетных ассигнований между подгруппами расходов в пределах соответствующих групп видов расходов и целевой статьи расходов классификации расходов бюджета.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2019 год

Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Кабардино-Балкарской Республике, устанавливается в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики К.Коков

 

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Приложения к закону
(pdf, PDF, 603 Кб)