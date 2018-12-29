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29 декабря 2018 г.

Закон Курганской области от 29 декабря 2018 года № 162 "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Дата подписания 29 декабря 2018 г.
Опубликован 29 декабря 2018 г.
Вступает в силу 1 января 2019 г.

Принят Курганской областной Думой 25 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области

1 Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Курганской области (далее - Фонд) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 993 118,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 993 118,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 12 895 887,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 744 030,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 12 895 887,1 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 13 744 030,7 тыс, рублей.

Статья 2. Перечни главных администраторов доходов бюджета Фонда и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Объем поступлений доходов в бюджет Фонда

Утвердить объем поступлений доходов в бюджет Фонда на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетной классификации расходов

1 Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетной классификации расходов на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджетной классификации расходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2019 год

1. Общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда установить в размере до 1 400 000,0 тыс. рублей. Размер нормированного страхового запаса Фонда (без учета средств для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, и финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования) установить в размере до 800 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году используются:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области

Установить норматив расходов ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Курганской области, в размере одного процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам за расчетный месяц.

Статья 7. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года

Временно исполняющий обязанности Губернатора Курганской области В.М.Шумков

 

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Приложения к закону
(pdf, PDF, 1.1 Мб)