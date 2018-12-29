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29.12.2018 21:40
Рубрика: В мире

Манифестация "желтых жилетов" завершилась на Елисейских полях

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В отличие от прежних довольно бурных дней общенациональных протестов "желтых жилетов" нынешний, седьмой по счету, в Париже прошел куда более спокойно даже по сравнению с предыдущим, отмеченным резким снижением градуса напряженности.

Уже к 18:00 (20:00 мск) пара сотен неформалов, что сконцентрировались на Елисейских полях, прислушались к требованиям полицейских - а их было раза в два, если не в три больше - и стали покидать главную магистраль французской столицы. Ни столкновений, ни слезоточивого газа.

"Желтые жилеты" подожгли вход в здание Банка Франции в Руане

Причем следует отметить, что центральная торговая улица целый день бесперебойно функционировала в обычном режиме: работали кафе и рестораны, были открыты все магазины, а толпы туристов то и дело снимали на смартфоны "желтожилетных" и их плакаты со ставшими уже трафаретными требованиями отставки Эмманюэля Макрона и проведения "референдума гражданской инициативы".

Другой отряд манифестантов, числом поболее, совершил многокилометровый переход по Парижу. Сначала собрались на юго-западе города там, где находятся штаб-квартиры новостного телеканала BFMTV и государственного медиахолдинга France Television. Цель - заявить тамошнему начальству о своем недовольстве тем, как они освещают их протесты.

Не обошлось без кратких стычек, пару раз полиция выстрелила гранатами со слезоточивым газом, что умиротворяющее подействовало на манифестантов. Сразу после этого, пройдя сквозь парк Андре Ситроен, что на набережной Сены, они взяли курс на Эйфелеву башню. Однако путь им преградили облеченные в боевые доспехи стражи закона.

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Этой группе "жилетов" ничего не оставалось делать, как перебраться на другой - правый берег Сены и направиться в сторону площади Трокадеро, с которой открывается наилучший вид на творение Эйфеля. Собственно, там и завершился их марш по Парижу.

Как сообщила столичная префектура полиции, Париж в эту субботу посетили всего 800 "желтых жилетов", и среди них, к счастью парижан, по-настоящему агрессивных, можно сказать, было немного. Тем не менее, полицией были задержаны 57 человек, из которых 33 помещены под стражу.

Другая картина складывалась на периферии. В частности, в Бордо, где на улицы вышло народу раза в три больше, чем в Париже. Поначалу тамошняя манифестация проходила вполне цивилизованно, но когда во второй половине дня "желтые жилеты" решили, как и планировали, пробиться к городскому муниципалитету, то дорогу заблокировал туда спецназ жандармерии. В ходе столкновений демонстранты метали в служивых камни и петарды. Те отвечали слезоточивым газом и шумовыми гранатами. Поняв, что к мэрии не пробиться, манифестанты вернулись на место первоначального сбора - площадь Биржи, а с наступлением темноты стали расходиться.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Во Франции задержаны 20 "желтых жилетов"

Довольно крупные митинги прошли в Марселе (900 человек), в Руане, где манифестанты (их там было около тысячи) успели поджечь несколько пластиковых контейнеров для мусора и устроить баррикады, пока не вмешалась полиция и не навела порядок, а также в ряде других городов страны.

Следующая акция "желтых жилетов" намечена на 31 декабря, когда неформалы могут присоединиться к многочисленным парижанам и туристам, что по давно сложившейся традиции встретят Новый год на Елисейских полях. Правда, как обозначено в призыве неформалов посетить Париж в этот праздничный день, речь идет исключительно о мирной акции, которой "желтые жилеты" хотят показать, что они такие же граждане страны, как и все остальные французы.

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