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29.12.2018 15:10
Рубрика: Власть

Песков рассказал о сроках встречи Путина и Эрдогана

Текст: Кира Латухина

Сроки встречи президентов России и Турции будут определены по итогам сегодняшних переговоров на уровне министров. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Переговоры ведутся в формате "три на три", к министрам иностранных дел и обороны еще руководители разведок добавились", - заметил Песков. "Президент не принимает участие в этом процессе", - добавил он. Поэтому о результатах этих переговоров нужно спрашивать не в Кремле.

"По итогам работы на уровне руководителей ведомств потом уже будет приниматься решение о сроках российско-турецкой встречи на высшем уровне", - объяснил пресс-секретарь главы государства.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения
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