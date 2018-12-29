Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов" в Париже

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", организовавших протестную акцию в центре Парижа поблизости от телеканала BFMTV и министерства вооруженных сил Франции, сообщает телеканал France24.

Несколько сотен человек скандировали лозунги о "фейковых новостях" и призывали к отставке президента Франции Эммануэля Макрона. Манифестанты блокировали трамвайные линии и забросали камнями и подручными средствами полицейских. Стражи порядка ответили гранатами со слезоточивым газом. На месте происшествия были задержаны за неподчинение властями несколько десятков человек.

Слезоточивый газ полиция применяла также против демонстрантов в Нанте на западе Франции, ожидаются массовые протесты в Лионе, Бордо и Тулузе. На митинге в Марселе девятьсот "желтых жилетов" требовали отставки руководства Франции.

Это уже седьмая по счету суббота, когда в Париже и других французских городах проводятся акции протеста, которые зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Сторонники "желтых жилетов" настроены на продолжение протестных акций в 2019 году, в том числе в Новогоднюю ночь. Порядка восьми тысяч человек подтвердили в Facebook, что придут на сходку, если она будет "праздничной и без насилия".