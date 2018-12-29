Андрей Воробьев открыл путепровод между Волоколамским и Ильинским шоссе

С сегодняшнего дня для тысяч жителей подмосковного Красногорска дорога домой стала немного проще. Запущено движение на первом участке многоуровневой транспортной развязки между Волоколамским и Ильинским шоссе. Старт движению дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

- Сегодня мы открыли первый участок большой 13-миллиардной развязки, которая позволит существенно снизить транспортное напряжение в Красногорске. Этот объект жители ждали очень давно. Полностью развязка со всеми вспомогательными подъездами к ней будет готова в сентябре 2019 года и я уверен, что после этого дорожная ситуация в городе в корне изменится, - сказал Андрей Воробьев.

Первый участок развязки - это путепровод протяженностью 358 метров, стоящий на 12 железобетонных опорах. Он проходит над железнодорожными путями Рижского направления Московской железной дороги. Там, где расположен новый путепровод, прежде собирались огромные пробки - на этом участке плотный трафик в обе стороны, а светофор на пересечении Волоколамки и Ильинки ещё больше затрудняет движение.

По путепроводу машины поедут быстрее - и в Москву, и в сторону области. На втором и третьем участках развязки будут построены разворотная эстакада на Волоколамском шоссе, а также два наземных и один подземный пешеходные переходы, которые позволят сделать движение между двумя магистралями бессветофорным. Пропускная способность объекта составит 80 тысяч автомобилей в день. Андрей Воробьев поблагодарил строителей за быструю и качественную работу.

"Хочу также поздравить всех с наступающим Новым годом. Мы и дальше будем убирать пробки там, где ситуация на дорогах очень сложная", - пообещал губернатор.