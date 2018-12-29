МВД и ФСБ накрыли канал незаконной миграции в Москву

В Москве во время межведомственной спецоперации ФСБ и МВД закрыт канал незаконной миграции из Средней Азии.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, были задержаны лидер и двое участников организованной группы. У них изъяли поддельные миграционные карты и трудовые договоры, позволявшие "легализоваться" в России. Обнаружена и бухгалтерия, говорящая о том, что незаконные услуги мигрантам оказывались за деньги. Возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ -"Организация незаконной миграции".

Подозреваемые задержаны, скоро им изберут меру пресечения.