Собянин запустил "новогодний" транспорт

Трамваи, электробусы и вагоны метро в Москве по традиции украсили к Новому году, а вагоновожатые облачились в Снегурочек и Дедов Морозов. Мэр Сергей Собянин запустил движение праздничного транспорта в депо на Сельскохозяйственной улице.

"Этот новогодний транспорт во время праздников будет радовать пассажиров, - сказал глава города. - Впервые в Москве появились новогодние электробусы, сегодня они выйдут на маршруты".

Корпуса трамваев и электробусов украсили белыми гирляндами, интерьеры вагонов в подземке оживили праздничные наклейки. "Новогодними" стали шесть трамваев, в том числе четыре комфортабельных "Витязя-М", два электробуса и 16 вагонов метро. Они будут ходить до середины января. Новогодний транспорт, как ожидают власти, за это время смогут увидеть более 10 миллионов пассажиров.