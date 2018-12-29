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29.12.2018 20:22
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин запустил "новогодний" транспорт

Текст: Сергей Бабкин

Трамваи, электробусы и вагоны метро в Москве по традиции украсили к Новому году, а вагоновожатые облачились в Снегурочек и Дедов Морозов. Мэр Сергей Собянин запустил движение праздничного транспорта в депо на Сельскохозяйственной улице.

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена/ТАСС
Как изменится работа транспорта в Москве в новогодние каникулы

"Этот новогодний транспорт во время праздников будет радовать пассажиров, - сказал глава города. - Впервые в Москве появились новогодние электробусы, сегодня они выйдут на маршруты".

Корпуса трамваев и электробусов украсили белыми гирляндами, интерьеры вагонов в подземке оживили праздничные наклейки. "Новогодними" стали шесть трамваев, в том числе четыре комфортабельных "Витязя-М", два электробуса и 16 вагонов метро. Они будут ходить до середины января. Новогодний транспорт, как ожидают власти, за это время смогут увидеть более 10 миллионов пассажиров.

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