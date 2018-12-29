В Ярославле началось заселение "проблемных" домов

Хозяева квартир ждали новоселья четыре года. Многие купили жилье в ипотеку или использовали материнский капитал, но стройка замерла на стадии фундамента. Еще полтора года назад на месте 17-этажки были забор и пустырь, люди даже выходили на пикеты. Но сегодня к новоселью готовятся больше 50 семей.

За свой праздник они благодарят и журналистов, которые транслировали их проблему на всю страну.

Однако к новому дому у жильцов уже есть замечания: лифт пока работает с перебоями, а пандус сделан неправильно - по нему неудобно спускать и поднимать детские коляски. Строители обещали это переделать.

В правительстве Ярославской области рассказали, что во Фрунзенском районе Ярославля введены в эксплуатацию два проблемных дома ОАО "Ивановская домостроительная компания". Их строительство началось в 2014 году. Через год в отношении застройщика, входящего в группу компаний "СУ-155", было возбуждено дело о несостоятельности. В июле 2017 года компания признана банкротом.

Проблемы обманутых дольщиков группы "СУ-155" в Ярославле решены при содействии Минстроя РФ.

- В стране остается шесть проблемных домов группы компаний "СУ-155", в Ярославской области - больше ни одного, - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. - Это доказывает: если регион заинтересован в решении проблемы, все будет сделано. А если нет, сколько денег ни направляй, какие усилия с федерального уровня ни прикладывай, ничего не изменишь.