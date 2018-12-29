В Москве трое детей получили травмы во время квеста

В Москве трое подростков получили травмы во время популярного квеста "Вкус риска". Об этом "РГ" сообщили родители тинэйджеров.

Инцидент, по словам авторов письма в редакцию, произошел на севере Москвы. Родители подарили ребятам возможность поучаствовать в увлекательном приключении. Взрослые выбрали именно "Вкус риска", так как видели о нем только положительные отзывы.

Сами организаторы позиционировали квест как "хоррор экшн". Участникам команды предстояло пройти ряд серьезных испытаний не для слабонервных. В числе прочего актеры, по словам родителей, усаживали детей на "электрический стул", а один из артистов применил удушающий прием. В итоге дети получили ссадины, ушибы, и родители сами потребовали прекратить "игру".

Как стало известно "РГ", представители компании-устроителя квеста уже связались с родителями и пообещали провести внутреннее расследование происшествия. При этом билеты на квест до сих пор продаются. ГСУ СК по Москве начал проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.