В Твери школьники бросили петарду в коляску с ребенком

Тверские следователи начали проверку по сообщению о брошенной в коляску с ребенком петарде.

Как пояснили в региональном следственном управлении СК РФ, в одном из местных СМИ появилась публикация, где рассказывалось, как 27 декабря в подъезде дома по улице Маршала Конева в Твери школьники бросили петарду в коляску с 10-месячной девочкой.

- Мать успела стряхнуть пиротехнику с коляски на пол и взять дочку на руки. Ребенок от взрыва петарды не пострадал, - рассказали в СК.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Заволжский межрайонный следственный отдел Твери начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.