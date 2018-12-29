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29.12.2018 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери школьники бросили петарду в коляску с ребенком

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Тверские следователи начали проверку по сообщению о брошенной в коляску с ребенком петарде.

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Как пояснили в региональном следственном управлении СК РФ, в одном из местных СМИ появилась публикация, где рассказывалось, как 27 декабря в подъезде дома по улице Маршала Конева в Твери школьники бросили петарду в коляску с 10-месячной девочкой.

- Мать успела стряхнуть пиротехнику с коляски на пол и взять дочку на руки. Ребенок от взрыва петарды не пострадал, - рассказали в СК.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего Заволжский межрайонный следственный отдел Твери начал доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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