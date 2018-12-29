Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании

Подозреваемый в убийстве учредителя компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова задержан. Об этом сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, которые передает ТАСС, "благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения".

С подозреваемым проводятся следственные действия. Скоро ему будет предъявлено обвинение. Как отметила Иванова, будут изучены записи с камер видеонаблюдения.

Тело 61-летнего мужчины с колото-резаными ранениями обнаружено в ночь на пятницу в лифтовом холле жилого дома по улице Гарибальди в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как сообщил источник ТАСС, погибший - Шалва Шаляхов.