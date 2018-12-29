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29.12.2018 10:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Глава Якутии вручил новогодние подарки многодетной семье

Текст: Юлия Гарднер

Глава Якутии Айсен Николаев в преддверии новогодних праздников посетил семью Котогоровых, которая воспитывает 17 детей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: depositphotos.com
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Проживает многодетное семейство в частном доме в микрорайоне Марха. В нем - пятеро своих и 12 приемных ребят, двое из которых уже живут отдельно со своими семьями.

Статус "Многодетной приемной семьи" Котогоровы получили в 2007 году, когда вместе со своими растили четверых приемных малышей. В их доме ребят с малых лет приучают базовым жизненным ценностям: ответственности, взаимовыручке, заботе и уважению к близким.

Члены семейства рассказали Николаеву о своем контактном зоопарке, который держат на приусадебном участке, об успехах детей в школе и об их увлечениях. Малыши показали чиновнику свои рисунки, а шестилетний Рома Фурсо признался, что хочет стать президентом.

Айсен Николаев поздравил Котогоровых с наступающими новым годом и вручил подарки, которые купил на свои деньги: смарт-телевизор с плоским экраном и сладости. Также глава республики пожелал многодетной семье счастья, здоровья и благополучия.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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