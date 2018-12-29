Глава Якутии вручил новогодние подарки многодетной семье

Глава Якутии Айсен Николаев в преддверии новогодних праздников посетил семью Котогоровых, которая воспитывает 17 детей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Проживает многодетное семейство в частном доме в микрорайоне Марха. В нем - пятеро своих и 12 приемных ребят, двое из которых уже живут отдельно со своими семьями.

Статус "Многодетной приемной семьи" Котогоровы получили в 2007 году, когда вместе со своими растили четверых приемных малышей. В их доме ребят с малых лет приучают базовым жизненным ценностям: ответственности, взаимовыручке, заботе и уважению к близким.

Члены семейства рассказали Николаеву о своем контактном зоопарке, который держат на приусадебном участке, об успехах детей в школе и об их увлечениях. Малыши показали чиновнику свои рисунки, а шестилетний Рома Фурсо признался, что хочет стать президентом.

Айсен Николаев поздравил Котогоровых с наступающими новым годом и вручил подарки, которые купил на свои деньги: смарт-телевизор с плоским экраном и сладости. Также глава республики пожелал многодетной семье счастья, здоровья и благополучия.