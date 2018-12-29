На поврежденном участке ж/д в Приамурье частично восстановили движение

Восстановлено движение поездов по одному из двух путей станции Возжаевка, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

По маршруту следования уже смогли отправить задержанный ранее пассажирский поезд Новосибирск – Владивосток.

Напомним, пути перекрыли после столкновения иномарки и грузового поезда, которое произошло в 11:53 по местному времени на регулируемом, но не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде в Белогорском районе Амурской области. По предварительным данным, пострадали два человека. С рельс сошли шесть вагонов поезда. Были повреждены железнодорожное полотно и две опоры контактной сети.