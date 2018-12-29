Найден еще один пострадавший при сходе лавины в Хабаровском крае

После схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района один из сотрудников золотодобывающего предприятия оказался заблокирован снегом в штольне. Его удалось освободить и вывести на улицу, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека", - отмечают спасатели.

Ищут последнего из десяти сотрудников компании, оказавшихся под снежным завалом.

Напомним, близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия 29 декабря произошло три схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски. Еще один перекрыл дорогу группе специалистов МЧС.

В ходе спасательной операции из-под завала извлекли девять человек. Один из них уже не подавал признаков жизни. Еще один скончался в больнице.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На территории района ввели режим ЧС.