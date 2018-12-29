Погиб один из спасенных из-под снежного завала в Хабаровском крае

Скончался один из семи человек, которых извлекли живыми из-под снега после схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района.

В региональном главке МЧС агентству РИА Новости сообщили, что пострадавший умер в больнице.

По-прежнему остается неизвестной судьба еще двух людей, которые попали под обвал.

Напомним, информация о ЧП поступила к спасателям в субботу утром. Близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло два схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски.

По последним данным, в Многовершинном произошло три схода лавин. Руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказала журналистам, что под двумя из них оказались люди, а третья перекрыла дорогу группе спасателей.

В администрации Николаевского района пообещали оказать пострадавшим материальную помощь. С ее размером планируют определиться после завершения спасательной операции.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. На территории района объявили режим ЧС.