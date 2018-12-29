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29.12.2018 08:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погиб один из спасенных из-под снежного завала в Хабаровском крае

Текст: Дина Непомнящая

Скончался один из семи человек, которых извлекли живыми из-под  снега после схода лавины в поселке Многовершинном Николаевского района.

В региональном главке МЧС агентству РИА Новости сообщили, что пострадавший умер в больнице.

Во Франции накрытый лавиной мальчик час пролежал под снегом и выжил

По-прежнему остается неизвестной судьба еще двух людей, которые попали под обвал.

Напомним, информация о ЧП поступила к спасателям в субботу утром. Близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия произошло два схода лавин. Под первым оказался только один человек. Под второй попала группа из девяти сотрудников администрации и компании, которая отправилась на его поиски.

По последним данным, в Многовершинном произошло три схода лавин. Руководитель комиссии по ЧС, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук рассказала журналистам, что под двумя из них оказались люди, а третья перекрыла дорогу группе спасателей.

В администрации Николаевского района пообещали оказать пострадавшим материальную помощь. С ее размером планируют определиться после завершения спасательной операции.

СК возбудил уголовное дело по факту происшествия. На территории района объявили режим ЧС.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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