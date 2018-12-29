В Хабаровском крае завели дело после схода лавины на 11 человек

Уголовное дело возбуждено в следственном управлении СК РФ по Хабарвоскому краю по факту ЧП в поселке Многовершинном Николаевского района, где произошел сход лавины.

"Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ)", - сообщает пресс-служба ведомства.

Во время расследования будут установлены обстоятельства происшествия, а также причины, из-за которых произошел сход снежных масс.

Напомним, информация о ЧП поступила к спасателям в субботу утром. Снежная масса сошла близ участка штольни открытого типа золотодобывающего предприятия.

Первоначально под завалом оказался один человек. На его поиски отправилась группа из десяти сотрудников администрации и компании. Однако во время продвижения людей к месту ЧП на них сошла вторая лавинная волна.

Сейчас расчистка снега ведется силами предприятия, местной администрации и населения с помощью бульдозерной и инженерной техники и простых лопат. Всего участвуют более 50 человек. По последней информации, четверых людей удалось спасти.

В Хабаровске в готовность к вылету приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"Однако пока в Николаевском районе из-за прохождения циклона метеоусловия не позволяют вылететь спасателям", - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю.