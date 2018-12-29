В Хабаровском крае снежными лавинами накрыло 11 человек

Утром 29 декабрря в поселке Многовершинный Николаевского района сошла снежная лавина, под которой оказался работник золотодобывающей компании. На его поиски отправились 10 сотрудников администрации района и спасательного отряда предприятия, но они попали под вторую снежную лавину.

Информация о происшествии поступила в региональный Главк МЧС в 08-30 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, подчеркивая, что сейчас сотрудники компании, администрации муниципалитета и местные жители вручную и с помощью техники ищут накрытых снегом людей. Всего задействовано более 50 человек.

Из Хабаровска готов вылететь на место ЧП вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, но сделать это мешает погода - с 25 декабря Николаевский район находился под влиянием циклона. Хотя сейчас он и двинулся в сторону Камчатки, в Николаевском районе сохраняется сильный ветер, достигающий 20 метров в секунду.

Спасатели отмечают, что по данным на 10-00 удалось найти живыми четырех человек. Поиски продолжаются.