В Приамурье приостановили движение поездов после аварии

Движение поездов на участке Забайкальской железной дороги в районе станции Возжаевка временно приостановлено после аварии.

"Для ликвидации последствий происшествия на место направлены два восстановительных поезда. Ведутся ремонтные работы", - сообщили в пресс-службе ЗабЖД.

"Возможна задержка пассажирских поездов сообщением Нерюнгри - Хабаровск, Новосибирск - Владивосток, Владивосток - Москва", - добавил заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области Денис Вайда.

Напомним, в 11:53 по местному времени в Белогорском районе Амурской области столкнулись иномарка и грузовой поезд. По предварительным данным, пострадали два человека. Их отправили в больницу. Повреждены железнодорожное полотно и две опоры контактной сети.

ЗабЖД уточняет, что ЧП произошло на регулируемом, но не обслуживаемом дежурным работником железнодорожном переезде. А с рельс сошли не пять вагонов поезда, как сообщалось ранее, а шесть.