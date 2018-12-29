В Кузбассе двое мужчин пойдут под суд за кражу пяти тонн угля

В Кемеровской области завершено предварительное расследование по факту незаконной добычи угля.

Как рассказала официальный представитель ГУ МВД России Ирина Волк, двое 39-летних мужчин пойдут под суд по обвинении в краже, совершенной группой лиц в особо крупном размере.

Согласно материалам Главного следственного управления МВД житель Кузбасса и его знакомый из Алтайского края поставили на поток нелегальную добычу угля в промышленных масштабах. Они арендовали грузовики для вывоза антрацита, задействовали специальную горнодобывающую технику и оборудование, даже наняли работников.

Таким образом, дельцы извлекли из недр около пяти тысяч тонн угля, причинив тем самым ущерб государству более чем на девять миллионов рублей.

Деятельность правонарушителей пресекли летом 2017 года сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ совместно с коллегами из аналогичного управления по Кемеровской области.

Теперь нелегальные "шахтеры" предстанут перед судом, вскоре материалы дела будут переданы для рассмотрения по существу. Каждому грозит до десяти лет лишения свободы.