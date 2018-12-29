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29.12.2018 10:55
Рубрика: Власть
Проект: Мечты сбываются

Глава Заполярья пообещала мальчику показать дрессированных тюленей

Текст: Алексей Михайлов
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Глава Заполярья Марина Ковтун, обнаружив на Кремлевской елке новогодние пожелания юных жителей региона, пообещала исполнить их заветные желания.

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Рамзан Кадыров исполнил желания пятерых детей с кремлевской елки

Мальчик из города Мончегорска - Олег Ляшенко - рассказал в своем послании о том, что хотел бы побывать вместе с друзьями в Мурманском океанариуме и увидеть выступления дрессированных тюленей. Губернатор тут же позвонила по телефону матери ребенка Надежде Ляшенко.

- Передайте Олегу, что до конца января его желание непременно сбудется, - сказала губернатор. - С наступающим Новым годом вас!

На этой же елке нашлось еще одно послание из Мурманской области: Алена рассказала в нем о своей заветной мечте побывать в хаски-парке. Созвонившись с родными девочки, губернатор заверила, что в январе Алена обязательно увидит животных.

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