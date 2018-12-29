Жореса Алферова выписали из московской больницы

Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов встретит Новый год в одном из подмосковных санаториев.

Известного ученого выписали из больницы, куда он попал после гипертонического криза, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощницу Алферова Наталью Ланцову.

Планируется, что в санатории физик пробудет 21 день, но Ланцова не исключает, что Алферов покинет его раньше и вернется к научной деятельности.

Жорес Алферов возглавляет президиум Санкт-Петербургского научного центра РАН, также он является депутатом Госдумы.

В 2000-м году за исследования в области полупроводниковых гетероструктур ученый был удостоен Нобелевской премии по физике.