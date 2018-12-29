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29.12.2018 17:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Сапун-горе в Севастополе отреставрировали торпедный катер-памятник

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя Фото: Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя
Фото: Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя

В Севастополе завершилась реставрация торпедного катера "Комсомолец" из открытой музейной экспозиции на Сапун-горе.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как рассказали в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя, катер проекта 123 "К" был передан в 1960-х годах от 1-го Краснознаменного дивизиона 1-й Севастопольской ордена Нахимова бригады торпедных катеров Черноморского флота и установлен возле Диорамы на Сапун-горе.

Проект 123 "Комсомолец" был разработан конструкторами ленинградского судостроительного завода №194 имени Андре Марти.  Предназначался для постановки дымовых завес и торпедирования судов противника в прибрежных районах. Головной катер был заложен в 1939 году в Ленинграде, спущен на воду в 1940, а в марте 1941 вошел в состав Черноморского флота. Затем проект был улучшен, и за годы Великой Отечественной войны со стапелей сошел еще 31 торпедный катер. Они применялись в боевых операциях на Черном и Балтийском морях.  

После войны проект был модифицирован и получил индексом 123 "К". Строительство "Комсомольцев" продолжил судозавод №831 в Феодосии. Головной катер вступил в строй в 1951 году, а всего было построено более 200 катеров. Один из них и стоит сегодня на Сапун-горе.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Как сообщили в музее, в 2018 году была проведена полная реставрация и покраска торпедного катера. Кроме этого, ведется восстановление и других образцов военной техники из открытой экспозиции мемориального комплекса.

Работы завершатся к маю 2019 года, когда будет отмечаться 75-летие освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков.

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