В Ростове машина ДПС после столкновения с иномаркой въехала в аптеку

ДТП с участием автомобиля ДПС произошло в центре Ростова-на-Дону. На пересечении проспекта Буденновского и улицы Варфоломеева на регулируемом пешеходном переходе столкнулись пассажирский Hyundai и машина ДПС Lada Granta.

От удара служебный автомобиль отбросило в сторону и он врезался в аптеку. В результате ЧП травмы получили два стража правопорядка. Обоим инспекторам, водителю и пассажиру, потребовалась медицинская помощь.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по факту аварии проводится проверка.