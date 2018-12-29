Волгоградский армейский полигон признали лучшим в России

Общевойсковой полигон "Прудбой", расположенный под Волгоградом, признан лучшим в Вооруженных Силах РФ по итогам 2018 года.

Как отметил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев, учебно-материальная база "Прудбоя" уникальна.

Она позволяет проводить внеплановые мероприятия, такие как внезапные проверки боевой готовности десантных и аэромобильных подразделений, бригадные учения, двухсторонние учения.

На полигоне создана трасса для проведения как всероссийских, так и международных игр "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск". Экипажи боевых машин могут выполнять комплексные упражнения, позволяющие при прохождении маршрута преодолевать препятствия и скоростные участки, поражать появляющиеся на короткое время мишени.

В 2019 году "Прудбой" в очередной раз примет окружные этапы "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска".