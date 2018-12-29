Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и нескольких машин на федеральной трассе в Ханты-Мансийском автономном округе.

Крупная авария на 820 километре федеральной трассе Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" произошла сегодня днем. По данным ТАСС, в ДТП участвовало пять машин - два большегруза, автобус, перевозивший рабочих - вахтовиков, "ГАЗель" и "Нива". Причиной столкновения стал выезд на встречку одного из грузовиков.

- Водитель МАЗа 1973 года рождения по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. В результате погибли два человека, находившиеся в кабине большегруза и четыре человека, ехавших в автобусе. Травмы различной степени тяжести получили не менее 11 человек. - уточнили "РГ" в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО.

- В результате ДТП погибло шесть человек, количество пострадавших уточняется, детей среди них нет, - сообщили в правительстве Югры, отметив, что травмированным оказывается вся необходимая помощь.

Федеральная трасса Р-404 "Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск" перекрыта.