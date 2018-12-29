В ХМАО три человека погибли, более десяти пострадали в ДТП

На федеральной трассе в ХМАО автобус столкнулся с большегрузами. В результате ДТП, по последним данным, три человека погибли, более десяти пострадали.

- ДТП произошло на 820 километре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск, в Нефтеюганском районе. Этот участок дороги удален от населенных пунктов, поэтому все обстоятельства аварии еще уточняются, - сообщила "РГ" начальник пресс-службы УМВД РФ по ХМАО - Югре Ольга Амбайкина.

Известно, что столкнулись автобус, два грузовых автомобиля и легковая "Нива". На место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС.