В лобовом ДТП на Урале погибли три и пострадали два человека

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, в котором три человека погибли и еще два получили ранения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в субботу в ГУ МВД региона.

- Сегодня в 17.40 минут на 81 километре автодороги Челябинск-Троицк в Увельском районе водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Челябинска, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП трое пассажиров Volkswagen скончались на месте происшествия от полученных травм. Водители обеих иномарок госпитализированы в Южноуральскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, отметили в полиции.