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29.12.2018,  
19:23
Текст:  Руслан Мельников

Россия создаст самолет на замену легендарному "Руслану"

В России появится новый военно-транспортный самолет, который должен заменить самый грузоподъемный в мире серийный грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Речь идет об Ил-106. Он уже находится в стадии разработки.
Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org Самолет Ан-124-100. Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org
Самолет Ан-124-100. Фото: Anton Bannikov/wikimedia.org

Об этом в интервью RT рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов. По его словам первый новый самолет может появиться в 2025-2026 годах.

Николай Таликов подчеркнул, что легендарный Ан-124 активно используются в войсках. Эти самолеты, например, перевезли немало грузов в Сирию. Однако ситуацию осложняла одна проблема.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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- Учитывая нежелание Украины сотрудничать, продлением ресурса и поддержкой технической исправности парка Ан-124 занимается наше ОКБ. Неоднократно поднимался вопрос о воссоздании Ан-124. Мы посмотрели на эту ситуацию шире и пришли к выводу, что необходимо создавать новый военно-транспортный самолет, - говорит собеседник RT.

Николай Таликов рассказал, что по размерности грузовая кабина Ил-106 будет соответствовать "Руслану", но при этом самолет получит новые двигатели и авионику. Кстати, объединенная двигателестроительная корпорация уже работает над созданием двигателей тягой 24-26 тонн, необходимых для Ил-106. В нормальной эксплуатации грузоподъемность нового самолета оценивается в 80 тонн, с перегрузом – 110-120 тонн. Такие характеристики сопоставимы с возможностями "Руслана".

- Ил-106 будет соответствовать всем современным требованиям и по пилотажному авиационному комплексу, и по ресурсу, и по перевозимым грузам. Таким образом, дискуссии по поводу необходимости воссоздания Ан-124 закончились. Мы приступаем к разработке самолета Ил-106, - подчеркнул Николай Таликов.

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