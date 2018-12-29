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29.12.2018 20:43
Рубрика: Происшествия

СК опубликовал видео с места убийства топ-менеджера нефтяной компании

Текст: Иван Петров

Следователи полагают, что убийство учредителя компании "Мастер-нефть" Шалвы Шаляхова было совершено на бытовой почве. К таким выводам их подтолкнуло задержание и последовавший допрос гражданского мужа экс-супруги убитого. "Согласно основной версии, убийство было совершено на бытовой почве. В настоящее время с указанным подозреваемым проводятся следственные действия", - сообщил ТАСС источник в следствии.

Задержан подозреваемый в убийстве топ-менеджера нефтяной компании

Напомним, сегодня представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что задержан 33-летний подозреваемый в совершении убийства Шаляхова. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. "В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователи изучат записи с камер видеонаблюдения, проверяют все возможные версии", - сообщила Юлия Иванова.

По данным следствия, ночью 28 декабря в лифтовом холле жилого дома по улице Гарибальди в Москве было обнаружено тело 61-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По данному факту было возбуждено и расследуется уголовное дело об убийстве.

Столичный главк СК России разместил на своем youtube-канале видео задержания подозреваемого.

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