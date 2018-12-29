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29.12.2018 14:53
Рубрика: В мире

Суд обязал немецкий телеканал извиниться перед польским ветераном

Текст: Ариадна Рокоссовская

Польский суд вынес вердикт, согласно которому немецкий телеканал ZDF должен извиниться перед ветеранами Армии Крайовой - подпольной польской военной организации, действовавшей на территории страны во время Второй мировой войны.

Фото: depositphotos.com
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Окружной суд Кракова вынес решение по делу о сериале "Наши матери, наши отцы", который, по мнению 94-летнего ветерана польской "Армии Крайовой" Збигнева Радловского, нарушал его право на национальную идентичность, достоинство и свободу от риторики ненависти. Продюсеры фильма должны будут разместить извинения на своем официальном сайте и демонстрировать текст перед трансляцией фильма, а также заплатить ветерану 20 тысяч злотых в качестве возмещения морального ущерба.

Процесс, который от имени Збигнева Радловского вел "Международный союз бойцов Армии Крайовой" был вызван тем, что в сериале, по словам адвоката Моники Бжозовской, которую цитирует информационный портал Wiadomosci.wp.pl, содержатся сцены, указывающие на то, что АК несет частичную ответственность за преступления в отношении евреев. А немцы, по их мнению, показаны так, как будто они были жертвами Второй Мировой войны. "Главной целью нашего иска было принесение извинений на всех телеканалах, на которых демонстрировался этот сериал, или демонстрация перед показом фильма исторической справки, из которой следует, что единственными виновниками Холокоста были немцы", - пояснила Моника Бжозовска. Продюсеры объясняли, что их фильм - художественный, а не документальный. Тем не менее, краковский суд встал на сторону АК.

Это не первый раз, когда телеканал ZDF проигрывает процесс по исторической тематике в Польше. В 2016 году тот же суд в Кракове приговорил канал к размещению на его странице в интернете извинений в адрес бывшего узника концлагеря Аушвиц-Биркенау Кароля Тендеры за использование в тексте на сайте канала оскорбляющей его национальное достоинство формулировки "польские лагеря смерти".

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