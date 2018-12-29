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29 декабря 2018 г. 17:00
Общество
Текст: Артем Локалов

"В знак веселия учинить сие..."

Тест "Родины" о том, как Петр I предписывал праздновать Новый год, начиная с 1 января 1700 года
30 декабря 1699 года Петр I издал указ "О праздновании Нового года".
"Гравюра общего вида фейерверка 1 января 1704 года". Адриан Шхонебек. Фото: РИА Новости
"Гравюра общего вида фейерверка 1 января 1704 года". Адриан Шхонебек. Фото: РИА Новости

Это был не первый перенос празднования Нового года. До крещения Руси в 988 году, новый год начинался 1 марта - когда заканчивалась зима и природа постепенно просыпалась, обновляясь. Правда, Иван III только в 1492 году официально повелел отмечать Новый год 1 сентября - согласно Византийскому календарю.

Фото: Государственный Исторический Музей
Тест "Родины": Причуды Петра I. Что вы о них знаете?

Пока привыкали, Петр I решил опять все переиначить - и постановил Новый год отмечать 1 января, как это принято в западноевропейских странах. Логичный шаг для поборника всего европейского.

Тогда же приняли и новое летоисчисление - от Рождества Христова. Правда, Русская Православная Церковь и сейчас отмечает так называемое Новолетие 1 сентября.

Петр Великий не ограничился простым указом о переносе праздника на другой день. Там же было подробно описано, как надлежит готовиться к нему и как проводить.

Фото: depositphotos.com
Новогоднее меню от русских классиков

Спустя 200 с лишним лет, вскоре после революции, елка и другие атрибуты Нового года (да и сам праздник) оказались под запретом. Новая власть посчитала все это буржуазным пережитком. Мол, праздник это был только для людей с достатком, а простой народ глядел на яркие огни и подарки "из-за забора".

Только в 1935 году после публикации в газете "Правда" статьи Павла Постышева, секретаря Центрального комитета компартии Украины, праздник вернули. Та заметка называлась "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку". 

Действительно, новгодняя елка - главная новгодняя традиция, которую Петр I заложил в России.

Темы дня:
#Россия
#журнал Родина
#XXI век