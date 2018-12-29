Закон Тверской области от 28 декабря 2018 года № 72-ЗО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Законодательным Собранием Тверской области 20 декабря 2018 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области (далее - ТФОМС Тверской области) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 15 927 677,5 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15 480 623,4 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области в сумме 15 927 677,5 тыс. руб.

2. Утвердить основные характеристики бюджета ТФОМС Тверской области на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета ТФОМС Тверской области:

на 2020 год в сумме 17 120 264 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 16 656 999,6 тыс. руб.;

на 2021 год в сумме 18 231 899,1 тыс. руб., в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 17 751 776 тыс. руб.;

2) общий объем расходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2020 год в сумме 17 120 264 тыс. руб. и на 2021 год в сумме 18 231 899,1 тыс. руб.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета ТФОМС Тверской области и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1 к настоящему закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета ТФОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2 к настоящему закону.

Статья 3. Доходы бюджета ТФОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Установить, что доходы бюджета ТФОМС Тверской области формируются:

1) на 2019 год в объемах согласно приложению 3 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов в объемах согласно приложению 4 к настоящему закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета ТФОМС Тверской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета ТФОМС Тверской области по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему закону;

2) на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему закону.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджета ТФОМС Тверской области

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 15 885 880,2 тыс. руб, на 2020 год в сумме 17 078 466,7 тыс. руб, на 2021 год в сумме 18 190 101,8 тыс. руб.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2019 год в сумме 622 700 тыс. руб, на 2020 год в сумме 572 700 тыс. руб, на 2021 год в сумме 572 700 тыс. руб.

3. Установить, что ТФОМС Тверской области направляет бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетные ассигнования в виде межбюджетных трансфертов на финансовое возмещение другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости оказанной медицинской помощи лицам, застрахованным на территории Тверской области.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета ТФОМС Тверской области

1. Установить, что субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, фактически полученные при исполнении бюджета ТФОМС Тверской области сверх утвержденных настоящим законом, направляются на увеличение расходов бюджета ТФОМС Тверской области соответственно целям предоставления субвенции, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в настоящий закон.

2. Установить, что дополнительными основаниями к установленным пунктом З статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета ТФОМС Тверской области без внесения изменений в настоящий закон являются:

1) внесение изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуру и принципы назначения;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в ходе исполнения бюджета ТФОМС Тверской области в текущем финансовом году между видами расходов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по соответствующей целевой статье расходов в разделах "Здравоохранение" и "Общегосударственные вопросы";

3) поступление доходов на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего закона;

4) остатки средств бюджета ТФОМС Тверской области (за исключением указанных в пункте 5 настоящей части), не использованные на начало текущего финансового года и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляемые в текущем финансовом году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования;

5) остатки средств бюджета ТФОМС Тверской области, не использованные на начало текущего финансового года, на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, подлежащие направлению в текущем финансовом году на те же цели.

Статья 7. Нормированный страховой запас ТФОМС Тверской области

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса ТФОМС Тверской области (далее - нормированный страховой запас) на 2019 год в сумме2 253 198,8 тыс. руб., на 2020 год в сумме 2 417 440,4 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 525 530,4 тыс. руб.

2. Средства нормированного страхового запаса направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами территории Тверской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Тверской области лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

З) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Тверской области, в размере 1,0% от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя

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