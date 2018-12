Умер автор известных песен, лауреат "Оскара" Норман Гимбел

В своем доме в Калифорнии на 92-м году жизни скончался знаменитый американский поэт, автор слов к знаменитым хитам Норман Гимбел.

Сообщается, что умер артист еще 19 декабря, но известно об этом стало только сейчас. О кончине певца пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на его сына Тони.

Гимбел известен как автор слов легендарных песен, которые исполняли звезды американской эстрады, включая Дина Мартина, Фрэнка и Нэнси Синатру, Роберту Флэк и другие.

Среди них - Sway, Killing Me Softly with His Song, I Will Wait for You, The Girl from Ipanema, Canadian Sunset и Meditation.

Работал над главными темами сериалов "Счастливые дни" и "Лаверна и Ширли".

За песню к фильму "Норма Рэй" (Norma Rae) It Goes Like It Goes получил "Оскар". В 1984 году введен в Зал славы авторов песен.