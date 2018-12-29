В Китае пять горняков погибли в результате аварии на угольной шахте

В китайском уезде Юндин произошла авария на местной угольной шахте. По данным властей, в результате погибли пять горняков. Что именно стало причиной смерти людей - не сообщается.

Известно, что в пятницу утром девять горняков спустились в шахту. Когда выяснилось, что никто из них не поднялся на поверхность, были организованы поиски, пишет РИА Новости.

Удалось спасти только трех человек, один из них получил травмы и был госпитализирован. Здоровье двух других мужчин - все опасности. Также из шахты извлекли тела пятерых погибших. Местонахождение еще одного горняка установить пока не удалось. Поисковые работы продолжаются.