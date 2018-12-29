В Кремле приняли к сведению призыв Меркель по украинским морякам

В телефонном разговоре с российским президентом канцлер ФРГ затронула тему украинских моряков и получила разъяснения, подтвердили в Кремле.

"Действительно, эту тему Ангела Меркель поднимала в ходе телефонного разговора и президент дал разъяснения", - подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о реакции Москвы на призыв, Песков сказал: "Дело в том, что сейчас моряки находятся под следствием, и все, что с ними происходит - происходит в соответствии с российским законодательством".

В Кремле принимают к сведению призывы западных лидеров. "Но они не могут быть основанием для изменения российского законодательства и для того, чтобы кто-то от него отступал", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.